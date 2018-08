Deutsche Post 1.22% IWW (5048485): Mit der Post Aktie mache ich kurzfristig Kasse, knapp 10% Plus in so kurzer Zeit sind schön. Ich bleibe bei dem Titel aber sehr positiv, glaube aber, kurzfristig wieder günstiger zuschlagen zu können. Aktuell gefallen mir die Märkte nicht wirklich, ich sehe eher eine Seitwärtsbewegung mit großen Schwankungen. (08.08. 11:41) >> mehr comments zu Deutsche Post: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_post_ag Novo Nordisk -4.80% Theofolio (2014TF01): Novo Nordisk wird eine unveränderte Zwischendividende ausschütten (http://www.mydividends.de/news/novo-nordisk-wird-eine-unveraenderte-zwischendividende-ausschuetten/) (08.08. 11:34) >> mehr comments zu Novo Nordisk:...

