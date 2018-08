Der unbemannte Airbus-Flieger soll künftig sogar noch länger in der Luft bleiben. Interesse hat vor allem der militärische Sektor.

Das Airbus-Solarflugzeug Zephyr S ist bei seinem Erstflug fast 26 Tage ununterbrochen in der Luft gewesen und hat damit einen neuen Ausdauer-Weltrekord aufgestellt. Das unbemannte Flugzeug sei am 11. Juli in Arizona gestartet und erst nach 25 Tagen, 23 Stunden und 57 Minuten wieder gelandet, teilte der Flugzeugbauer am Mittwoch in München mit. "Im Serienbetrieb wird Zephyr dann rund 3 Monate ununterbrochen in der Luft sein können", kündigte Airbus ...

