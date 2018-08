Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD-Frühindikator signalisiert Wachstumsabschwächung

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf eine Abschwächung des Wachstums. Anzeichen für ein schwächeres Wachstum gebe es in Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien und der Eurozone als Ganzes, erklärte die OECD, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Auch in Großbritannien stünden die Zeichen auf einer Abschwächung. Dagegen zeichne sich für die USA und Japan ein stabiles Wachstum ab. Der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum sinkt für Juni um 0,1 auf 99,8 Punkte.

Frankreichs Notenbank sieht im dritten Quartal höheres Wachstum

Die französische Notenbank erwartet für das dritte Quartal 2018 eine Beschleunigung des Wachstums. Auf der Basis einer Unternehmensbefragung rechnen die Experten der Zentralbank mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum nur 0,2 Prozent betragen.

HWWI: Handelskonflikt dämpft Rohstoffpreise

Die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben im Juli nach Aussage des Hamburgischen Weltwirtschaftsarchivs (HWWI) die Rohstoffpreise gedämpft. Zwar stieg der HWWI-Rohstoffpreisindex in der Dollar-Berechnung um 0,1 Punkt auf 134,7 (Euro: 127,9) Punkte, doch lag das alleine an höheren Ölpreisen.

EZB: Niedrigzinsen belasten Italiener mehr als Deutsche

Die niedrigen Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) belasten die Nettozinseinkommen italienischer Haushalte nach Aussage der EZB stärker als die deutscher Haushalte. In einem aktuellen Aufsatz erklärt die EZB dieses Phänomen im wesentlichen damit, dass die Italiener weniger stark verschuldet sind als die Deutschen, weshalb sie auch weniger von gesunkenen Kreditzinsen profitieren.

EZB teilt bei Dollar-Tender 105,4 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 105,4 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 100,4 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,41 (zuvor: 2,42) Prozent.

Bundesregierung vereinbart mit Spanien Rückführung von Flüchtlingen

Die Bundesregierung hat mit Spanien die Rückführung von Flüchtlingen vereinbart, die bereits in dem Land registriert worden sind. Sie könnten nun binnen einer Frist von 48 Stunden zurückgeschickt werden, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums in Berlin. Die Vereinbarung tritt demnach am Samstag in Kraft. Entsprechende Gespräche mit Griechenland und Italien "sind noch nicht beendet", sagte die Sprecherin.

Merkel trifft Erdogan im September

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wird im Rahmen seines Staatsbesuchs in Deutschland Ende September auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen. Das bestätigte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin. Details etwa zu Gesprächsthemen nannte Demmer nicht.

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,5%

US/MBA Market Index Woche per 3. Aug -3,0% auf 342,5 (Vorwoche: 353,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 3. Aug -2,0% auf 233,1 (Vorwoche: 237,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 3. Aug -4,5% auf 927,6 (Vorwoche: 971,3)

