DGAP-DD: MorphoSys AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 08.08.2018 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Dr. Vorname: Markus Nachname(n): Enzelberger 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name MorphoSys AG b) LEI 529900493806K77LRE72 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006632003 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 107,60 EUR 80484,80 EUR 107,60 EUR 21735,20 EUR 107,70 EUR 64620,00 EUR 107,90 EUR 5395,00 EUR 107,70 EUR 10770,00 EUR 107,70 EUR 19601,40 EUR 107,70 EUR 3554,10 EUR 107,70 EUR 3769,50 EUR 107,40 EUR 23091,00 EUR 107,40 EUR 14499,00 EUR 107,40 EUR 1611,00 EUR 107,40 EUR 5370,00 EUR 107,40 EUR 30609,00 EUR 107,40 EUR 32220,00 EUR 107,50 EUR 32572,50 EUR 107,40 EUR 57244,20 EUR 107,40 EUR 17613,60 EUR 107,40 EUR 2685,00 EUR 107,40 EUR 24594,60 EUR 107,40 EUR 15680,40 EUR 107,40 EUR 16110,00 EUR 107,20 EUR 31516,80 EUR 107,20 EUR 8147,20 EUR 107,00 EUR 3852,00 EUR 107,00 EUR 42800,00 EUR 107,00 EUR 14873,00 EUR 107,00 EUR 535,00 EUR 107,00 EUR 43335,00 EUR 107,00 EUR 10165,00 EUR 107,20 EUR 26800,00 EUR 107,00 EUR 26322,00 EUR 107,00 EUR 5778,00 EUR 107,00 EUR 32100,00 EUR 107,30 EUR 9978,90 EUR 107,30 EUR 25215,50 EUR 107,30 EUR 6438,00 EUR 107,30 EUR 321,90 EUR 107,30 EUR 107,30 EUR 107,30 EUR 14700,10 EUR 107,30 EUR 107,30 EUR 107,30 EUR 25215,50 EUR 107,30 EUR 25215,50 EUR 107,40 EUR 21480,00 EUR 107,30 EUR 28112,60 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 107,35 EUR 886946,90 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-08-07; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 08.08.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MorphoSys AG Semmelweisstr. 7 82152 Planegg Deutschland Internet: www.morphosys.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 44117 08.08.2018

ISIN DE0006632003

AXC0172 2018-08-08/14:01