Walt Disney (WKN:855686) wird die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2018 nach Börsenschluss am Dienstag, den 7. August, veröffentlichen. Im letzten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 9 %, das Ergebnis pro Aktie um 30 % und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn pro Aktie um 23 %. Die Erträge übertrafen wie schon im ersten Quartal die Erwartungen vieler Investoren. Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2017 hat die verbesserte finanzielle Performance von Disney in diesem Geschäftsjahr zusammen mit dem Optimismus der Anleger begonnen, die Aktie in die richtige Richtung zu bewegen. Im Jahr 2018 lag die Rendite der Aktien bisher ...

