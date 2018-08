Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Commerzbank nach Zahlen von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 10 Euro angehoben. Analyst Andrew Stimpson ist in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun deutlich optimistischer für die Entwicklung des Zinsergebnisses, selbst ohne steigende Leitzinsen. Dies gebe seinen Gewinnprognosen unter dem Strich deutlichen Schub. Anhaltend harter Wettbewerb in Deutschland verhindere eine noch positivere Einstufung./ag/ajx

Datum der Analyse: 08.08.2018

ISIN DE000CBK1001

