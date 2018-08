Auf ihrer Pressekonferenz auf der automatica 2018 haben die OPC UA-Arbeitsgruppen Bildverarbeitung und Robotik nun erste Versionen ihrer Spezifikationen veröffentlicht. "Interoperabilität ist der Schlüssel zur Differenzierung unserer Produkte in einer vernetzten Welt der Industrie. 4.0. OPC UA gilt wiederum als der designierte Standard, um Maschinen in der intelligenten Fabrik der Zukunft die gleiche Sprache sprechen zu lassen. Mit der Veröffentlichung der Companion Specifications haben wir einen Meilenstein auf diesem Weg erreicht", sagte Dr. Horst Heinol-Heikkinen, Vorsitzender der VDMA OPC Vision Initiative. "Der VDMA hat das Potenzial von OPC UA früh erkannt und die Standardisierung von Daten und Schnittstellen für Maschinen und Komponenten in seinen Branchen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...