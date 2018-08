Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medienberichten zufolge möchte das Vereinigte Königreich möglicherweise die Deadline in den Brexit-Gesprächen auf November verschieben, da sich der Fokus der Agenda für den bislang geplanten EU-Gipfel am 18./19. Oktober zu stark auf die Frage konzentrieren könnte, wie man auf die Zoll-Politik Donald Trumps antworten könnte, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...