Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lanxess nach dem Verkauf des verbliebenen Anteils am Kunstkautschuk-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Analystin Georgina Iwamoto sieht den Schritt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als positiven Treiber für die Aktien des Spezialchemiekonzerns. Der Verkauf komme drei Jahre früher als erwartet. Die Höhe des Bar-Verkaufspreises für die restlichen 50 Prozent dürfte indes kaum überraschen, da das Geschäft mit Synthese-Kautschuk zuletzt wieder bessere Trends gezeigt habe./mis/ajx/ag

Datum der Analyse: 08.08.2018

ISIN DE0005470405

AXC0177 2018-08-08/14:06