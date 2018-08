Ein unerwartet hohes Passagieraufkommen trieb das Geschäft des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport in der ersten Jahreshälfte merklich an. In den ersten sechs Monaten präsentierte der MDax-Konzern einen 13 Prozent gesteigerten Umsatz von 1,532 Mrd. Euro und ein Konzernergebnis von 140,8 Mio. Euro. Zuvor hatten höhere Zinsen für die Zukäufe in Griechenland und Brasilien das Finanzergebnis noch belastet. Bei den Geschäftszahlen für das Gesamtjahr peilt Fraport jeweils das obere Ende seiner Prognosen an. Das Jahresergebnis sollte somit bei rund 430 Mio. Euro liegen, in 2017 waren es noch 360 Mio. Euro. Darin ist der Erlös aus dem geplanten Verkauf der Anteile am Flughafen Hannover aber noch nicht enthalten, der nach Steuern rund 77 Mio. Euro in die Kasse spülen soll. Problematisch zeigt sich unterdessen das höhere Passagieraufkommen, der Frankfurter Flughafen ächzt mit seinen beiden in die Jahre gekommenen Terminals unter dem hohen Andrang - hier könnten noch höhere Investitionen für die nächsten Jahre anstehen!

Technisch lief es für die Aktie von Fraport bis Anfang dieses Jahres hervorragend, das Papier erreichte einen Wert von 97,26 Euro und legte auf Jahresfrist um gut 25

