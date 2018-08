Anglo American hat am Montag etwas nachgegeben. Damit verschärft sich die interessante Situation noch, meinen die charttechnischen Analysten. Jetzt habe der Wert die Chance, mindestens gut 3 Euro und damit über 15 % zu gewinnen. Denn immerhin hat sich die Situation auf dem aktuellen Niveau bestens stabilisiert - die Unterstützungen sind in den vergangenen Wochen deutlich festgeschrieben worden. Denn: Bei gut 18,50 Euro hat sich der Wert in aller Regel seit Wochen jeweils erholt, wenn die Notierungen ... (Moritz von Betzenstein)

