First Majestic Silver hat für Investoren nun gute Nachrichten. Die Aktie konnte den Aufwärtslauf nach dem Einknicken in den vergangenen Wochen seit Anfang Juli zumindest im Gesamtbild wieder retten. Die Werte waren zwar stetig nach oben gelaufen, sind aber bei etwa 5,50 Euro auf eine starke Unterstützung gestoßen. Diese hält nun dem Angriff statt, wie sich seit Tagen verdeutlicht. Insofern ist die Aktie jetzt relativ stark. Charttechniker halten einen Aufschlag in Höhe von etwa 20 % für möglich. ... (Moritz von Betzenstein)

