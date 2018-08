BHP hat am Montag erneut etwas nachgegeben. Es ging um fast 1,2 % nach unten. Damit hat die Aktie inzwischen einen kleinen Seitwärtstrend aufgenommen, der sich nicht so schnell abschütteln ließ. Die Bedeutung ist allerdings aus Sicht der charttechnischen Analysten noch vergleichsweise niedrig. In allen Betrachtungsweisen ist derzeit ein Ausbruch nach unten nicht zu vermuten. Bei 18 Euro existiert eine große Unterstützung, die auch in den kommenden Tagen nach Ansicht der Experten noch halten sollte.

