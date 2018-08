"132,61% ist eine gute HV-Präsenz, aber Optik ist nicht so gut". Die Vorgeschichte: Dem Notar fiel vor Beginn der HVam 2.5.18 auf, dass die Präsenz 132,61% des stimmberechtigten Kapitals betrug. Auf der Anmeldeliste stachen ihm zwei Aktionäre mit je 39,8% der Aktien ins Auge. Er mutmaßte aufgrund der exakt gleichen Aktienanzahl bei beiden angemeldeten Aktionären, dass es sich um die identen Aktien handelte. Doch beide hatten eine gültige Anmeldebestätigung von ihrer Bank. Der Notar schlug vor, einer der beiden möge auf sein Stimmrecht verzichten, was beide ablehnten. Nach längerem Hin und Her und der Beratung mit den Rechtsberatern der AG begann die HV schließlich mit 45 Minuten Verspätung. Damals schon sprach der Notar von...

Den vollständigen Artikel lesen ...