Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON: Kausignal lässt aus sich warten - Aktienanalyse Der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) hat in den frühen Morgenstunden Zahlen zum Halbjahresfinanzbericht geliefert und konnte durchaus positiv überraschen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...