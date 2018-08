Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto nach einer Diskussionsrunde mit dem Vorstand in Sydney auf "Buy" mit einem Kursziel von 4700 Pence belassen. Das Management des Bergbaukonzerns halte an den versprochenen Ausschüttungen an die Aktionäre in Höhe von 7,2 Milliarden US-Dollar fest, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei betont worden, dass es keinerlei Druck seitens des Marktes gebe, Zukäufe zu tätigen. Trotz der Handelsspannungen zwischen den USA und China bleibe er bei seiner Kaufempfehlung./ck/ag Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0143 2018-08-08/14:35

ISIN: GB0007188757