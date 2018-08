Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Im Juli tendierte der gesamte Rohstoffsektor abwärts, so die Experten von Stabilitas Fonds. Gold habe 2,3 Prozent verloren und den Monat bei 1220 US-Dollar pro Feinunze auf einem Jahrestief beendet. Damit habe Gold seit April rund 12 Prozent eingebüßt. "Der Preis am Goldmarkt wird durch Spekulanten an den Terminbörsen dominiert und diese setzen zurzeit auf weiter fallende Preise. ...

