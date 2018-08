Der amerikanische Büroartikelhersteller Office Depot Inc. (ISIN: US6762201068, NYSE: ODP) zahlt am 14. September 2018 eine Quartalsdividende von 0,025 US-Dollar aus. Record date ist der 24. August 2018. Beim derzeitigen Börsenkurs von 2,86 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,5 Prozent. Office Depot hat seinen Firmensitz in Boca Raton in Florida und ist ein Anbieter von Bürobedarf und -dienstleistungen. Im zweiten ...

