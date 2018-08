Halliburton hat am Dienstag einen weiteren kleinen Aufschlag nach oben genommen. Damit stellt sich der Wert derzeit deutlich besser auf, als dies in den vergangenen Wochen möglich schien. Denn an sich ist der Wert in einem charttechnischen Abwärtstrend, wobei sich jetzt wieder Chancen auf Kursgewinne bis hin zu 46 Euro andeuten, so die Analysten. Dies wären mehr als 10 % Aufschlag. Wichtig: Die Aktie hat in den vergangenen Tagen ausgehend von 34 Euro einen kleinen Aufschlag geschafft, der den ... (Moritz von Betzenstein)

