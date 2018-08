Der Kupferpreis ist seit Anfang Juni mächtig gefallen. Dennoch haben sich die Notierungen in den jüngsten Handelssitzungen wieder erholen können. Dabei wurde in Höhe von 6.200 Dollar im laufenden charttechnischen Abwärtstrend eine deutliche Unterstützung aufgebaut, die in den kommenden Handelssitzungen noch eine gute Rolle spielen kann. Denn: Der Abwärtstrend ist derzeit nicht zu verleugnen. Wenn die Kurse jetzt allerdings nach oben drehen, dann entsteht viel Platz. Denn bis zu etwa knapp 6.900 ... (Moritz von Betzenstein)

