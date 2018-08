Die Aktie von Lithium ist in den vergangenen Sitzungen langsamer, aber doch stetig gesunken. Die Werte sind nun am Dienstag erneut gefallen und mussten einen Rücksetzer in Höhe von 2 % hinnehmen. Dies wiederum kann dafür sorgen, dass es in den kommenden Sitzungen noch weiter nach unten geht. Charttechniker verweisen auf den Umstand, dass die Aktie stets gefallen ist, nachdem es bis Ende April in einem wahren Ausbruch deutlich nach oben gegangen war. Ausgehend von 35 Cent sind die Notierungen ... (Moritz von Betzenstein)

