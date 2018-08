Von Giovanni Legorano

ROM (Dow Jones)--Italiens Wirtschaftsminister Giovanni Tria hat erklärt, dass die Regierung in Rom trotz gesenkter Wachstumsprognosen an ihren fiskalischen Pflichten festhalten will. Neue Regierungsschätzungen gehen davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr nur um 1,2 (zuvor: 1,5) Prozent und im nächsten Jahr lediglich um 1,0 bis 1,1 (1,4) Prozent wachsen wird, wie die italienische Tageszeitung Il Sole 24 Ore berichtete.

Dies würde zu einem höheren Staatsdefizit für das nächste Jahr von 1,2 Prozent führen, verglichen mit einer früheren Schätzung von 0,8 Prozent. Darüber hinaus würde auch das Tempo abnehmen, mit dem Italien seine massive Verschuldung reduziert. Die vorherige Regierung unter der Leitung von Paolo Gentiloni hatte einen Rückgang der Staatsverschuldung von 131,8 Prozent im Jahr 2017 auf 122 Prozent im Jahr 2021 prognostiziert.

"Was zählt, ist der Abwärtspfad für die Schulden, der nicht in Frage gestellt wird", sagte Tria und fügte hinzu, dass sich die gesamte Regierung bereit erklärt habe, die von der Europäischen Union auferlegten finanziellen Zwänge zu respektieren.

Tria sagte, die zwei wichtigsten steuerpolitischen Pläne der Koalition - ein von den Fünf Sternen vorgeschlagenes Grundeinkommen und eine von der Lega angestrebte Flat Tax - werde mit dem Haushaltsgesetz des folgenden Jahres in Angriff genommen. Der Entwurf dazu soll im Herbst erstellt werden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2018 08:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.