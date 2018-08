Berlin (ots) -



- Kostenfreies Nachmittagsseminar für Gesellen zu Unfallgefahren als Vorbereitung auf die jährliche Belehrung - Gesellen erhalten bei Messebesuch CIMCO-Seitenschneider und Verzehrgutschein



Von der neuesten Technologie im Bereich Smart Home bis zur intelligenten Vernetzung - in der Branche für Elektrotechnik ist jede Menge Bewegung. Umso wichtiger ist es für Gesellen, auch nach der Ausbildung den Überblick über neue Trends und Entwicklungen in der Branche zu behalten. Als regionale Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht bringt die belektro die Highlights der Leitmesse "Light + Building" in die Region und bietet dem Fachpublikum einen maßgeschneiderten und schnellen Überblick über die wichtigsten Produkt- und Techniktrends. Damit sich der Messebesuch gleich mehrfach lohnt, hat die belektro in diesem Jahr exklusiv ein attraktives Paket für Gesellen geschnürt.



Weiterbildung und Goodie mit Praxisbezug



In Zusammenarbeit mit den E-Innungen Berlin-Brandenburg und der BG ETEM bietet die belektro für Gesellen das Nachmittagsseminar "Aus Unfällen lernen" an. Teilnehmer frischen praxisnah und an realen Beispielen ihr Wissen über besondere Gefährdungen auf. Von Absturzsicherung bei Gerüst- und Wartungsarbeiten an Photovoltaikanlagen bis zu besonderen Gefahrenmomenten bei elektrotechnischen Arbeiten greifen die Seminarleiter Unfallgefahren aus dem Alltag auf und besprechen sie mit den Teilnehmern. Die Gesellen erhalten ein Zertifikat, welches Handwerksbetriebe als Teil ihrer Jahresbelehrung zur Gefährdungsbeurteilung nutzen können. Die Seminare dauern 45 Minuten und finden vom 6. bis zum 8. November täglich um 15 Uhr im Forum der Arbeitssicherheitsseminare, Halle 3.2 statt.



Der Besuch der belektro soll sich für Gesellen lohnen. Neben dem fachlichen Update gibt es daher dieses Jahr noch ein besonderes Dankeschön für den Messebesuch. Mit Unterstützung der Firma CIMCO gibt es für jeden E-Handwerksgesellen einen CIMCO-Seitenschneider im Wert von 30 Euro sowie einen Snackgutschein. Das Angebot gilt für alle Gesellinnen und Gesellen, die eine Beschäftigung nachweisen können und ihren Gesellenbrief - ggfs. auch als Foto - mit auf die Messe bringen. Um das Goodie zu bekommen, müssen neben dem Tätigkeits- und Gesellenbriefnachweis aktiv vier Ausstellerstände besucht worden sein. Teilnahmebedingungen stehen unter: www.belektro.de/de/FuerBesucher/Gesellen.



Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet unter www.belektro.de/Presse/Pressemitteilungen/.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Emanuel Höger Pressesprecher und Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Corporate Communication Unternehmensgruppe Twitter: @messedamm22



belektro Christine Franke PR Manager Tel.: +4930 3038-2275 c.franke@messe-berlin.de Twitter: @belektro_Berlin