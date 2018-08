Technologieaktien haben sich dieses Jahr ganz gut geschlagen. Der Nasdaq 100 Technology Sector Index ist seit Jahresbeginn 12 % im Plus. Damit übertrifft er die 5 % des breiteren S&P 500 deutlich. Allerdings heißt das natürlich nicht, dass alle Technologieaktien gut dastehen. Manche haben sogar äußert schlechte Ergebnisse erzielt. Lass uns einen kurzen Blick auf die Technologieaktien werfen, die dieses Jahr am schlechtesten abgeschnitten haben, und herausfinden, was dort schiefgelaufen ist. Im Einzelnen schauen wir uns Windstream Holdings (WKN:A2JMXH), Universal Display (WKN:917585) und Ambarella (WKN:A1J58B). Den vollständigen Artikel lesen ...