Die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn. Ich spreche vom Tesla-CEO Elon Musk. Gestern lies er erneut via Twitter eine Kursrakete starten. Nur wenige Tage nach den Quartalszahlen. Was geschah genau und wie kann man sich als Trader positionieren? Der Tesla-Squeeze geht weiter Der 7. August wird wohl als historischer Tag in der Firmengeschichte bei Tesla eingehen. Zuerst wurde in der "Financial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...