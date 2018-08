Der Bilanzreigen reißt die Anleger in diesen heißen Tagen nicht aus ihrer Sommerlethargie. Zum einen trübt laut Börsianern der andauernde amerikanisch-chinesische Handelsstreit die Stimmung. Zum anderen fehle es im Urlaubsmonat August an Impulsen. Nach ersten Verlusten zu Handelsbeginn pendelte sich der Dax am Nachmittag bei rund 12.

Den vollständigen Artikel lesen ...