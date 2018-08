Hier geht's zum Video

Abgesehen davon, dass der schwächere Euro verschiedene EMs befeuert, ist der Kampf im DAX um die 200 Tage Linie noch nicht entschieden, sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial. So ist noch alles möglich... ... zwischen 10000 und 13000 Punkten im DAX. Was ist derzeit wahrscheinlicher? Christoph Zwermann im Gespräch mit Antje Erhard.