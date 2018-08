Royal Dutch Shell konnte am Dienstag mit einem Aufschlag von fast 1 % bestätigen, was die Analysten verschiedener Schulen seit längerer Zeit beschreiben: Mit steigenden Ölnotierungen hat die Aktie die Chance auf deutlich kletternde Kursgewinne. Damit aber habe der Wert auch in den kommenden Wochen aus dieser Perspektive die Möglichkeit auf steigende Notierungen. Die nächste wichtige Grenze findet sich bei 30 Euro. Sollte es gelingen, den Kurs darüber hinaus zu treiben, habe der Wert sogar die ... (Moritz von Betzenstein)

