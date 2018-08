ROUNDUP 2: Teurer Staudamm-Schaden erwischt Munich Re - Aktie am Dax-Ende

MÜNCHEN - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re sieht sich trotz eines überraschend teuren Staudamm-Schadens auf Kurs zu seinem Gewinnziel für 2018. "Mit einem Halbjahresgewinn von 1,6 Milliarden Euro liegen wir sehr gut auf Kurs, um unser Gewinnziel von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Mittwoch im München. Wenn keine Wirbelstürme oder andere Katastrophen dazwischenkommen, dürfte das Ergebnis in der oberen Hälfte der Spanne landen.

ROUNDUP: Eon profitiert von gutem Vertriebsgeschäft - Aktie unter Druck

ESSEN - Der Energiekonzern Eon kann im ersten Halbjahr auf gute Geschäfte blicken. So gewann das Essener Unternehmen, dass vor der Übernahme der RWE-Rochter Innogy steht, mehr Kunden hinzu. Neue Windparks ließen zudem die Gewinne mit den erneuerbaren Energien steigen. Operativ verdiente das Unternehmen daher mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn ging zurück, war jedoch von mehreren Sonderfaktoren geprägt. Bei der Jahresprognose bleibt Eon weiter vorsichtig und bestätigte diese. Die Aktie geriet unter Druck. Experten bezeichneten die Resultate nur auf den ersten Blick als gut.

ROUNDUP 2: Deutsche Ryanair-Piloten streiken am Freitag

FRANKFURT/DUBLIN - Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich am Freitag nun auch in Deutschland wegen eines Streiks auf Flugausfälle und -verspätungen gefasst machen. Mitten in der Urlaubs-Hochsaison weiten die Piloten der Airline ihren Ausstand auf die Bundesrepublik aus.

ROUNDUP 2: Gute Geschäfte in Europa und Asien treiben Brenntag-Gewinn

ESSEN - Dank einer starken Nachfrage in Europa und Asien hat der Chemikalienhändler Brenntag im zweiten Quartal mehr verdient. Auch die Geschäfte in Nordamerika liefen deutlich besser, allerdings zehrte dort der zum Euro schwache US-Dollar die Zuwächse fast komplett auf.

ROUNDUP: Lanxess trennt sich komplett vom Kautschukgeschäft - Geld für Wachstum

KÖLN - Der Chemiekonzern Lanxess treibt seinen Umbau mit dem Komplettausstieg aus dem Kautschukgeschäft voran. Der verbleibende 50-Prozent-Anteil an dem Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo soll an den Partner Saudi Aramco nach Abzug von Schulden für rund 1,4 Milliarden Euro in bar verkauft werden, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Köln mitteilte. Die Transaktion soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

ROUNDUP 2/'Der beste Weg: Will Musk Tesla von der Börse nehmen?

NEW YORK - Ein Tweet, ein tollkühner Plan und viele offene Fragen: Tesla -Chef Elon Musk will sein Unternehmen womöglich von der Börse nehmen. "Ich glaube, es ist der beste Weg nach vorne", schrieb er den Mitarbeitern des Elektroautokonzerns am Dienstag (Ortszeit) in einer Rundmail. Tesla veröffentlichte das Schreiben unter dem maximalen Druck der Finanzmärkte - der schillernde Tech-Milliardär hatte mit seinen Tweets zuvor ein solches Chaos an der Börse ausgelöst, dass der Handel mit der Aktie zwischenzeitlich gestoppt wurde.

ROUNDUP: Fraport-Gewinn enttäuscht die Anleger

FRANKFURT/MAIN - Unerwartet viele Passagiere treiben das Geschäft des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport an. Dank der immer zahlreicheren Europaflüge erwartet Vorstandschef Stefan Schulte an Deutschlands größtem Flughafen in diesem Jahr jetzt mehr als 69 Millionen Passagiere und damit 7 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2017. Bislang hatte er ein Plus von 4 bis 6 Prozent prognostiziert. Doch die Gewinnentwicklung im zweiten Quartal enttäuscht.

Chinesischer Automarkt im Juli mit Rückgang - Erhöhte Zölle auf US-Autos

PEKING - Der US-chinesische Handelsstreit scheint sich immer mehr auch auf den chinesischen Automarkt auszuwirken. Die Verkäufe von Passagierwagen gingen im Juli im Vorjahresvergleich um 5,4 Prozent auf 1,6 Millionen Fahrzeuge zurück, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (PCA) am Mittwoch in Peking mitteilte. Zu den Pkw zählt der Verband auch Stadtgeländewagen (SUVs) und Mini-Vans. Bei den auch in China beliebten SUVs gab es im Juli einen Rückgang von 6,9 Prozent auf 639 725 Autos.

ROUNDUP: Snapchat verliert erstmals Nutzer

SANTA MONICA - Die Foto-App Snapchat hat erstmals Nutzer verloren - dennoch sind die Quartalsergebnisse an der Börse gut angekommen. Von April bis Ende Juni sank die Zahl der täglich aktiven User im Vergleich zum Vorquartal um zwei Prozent auf 188 Millionen, wie die Snapchat-Mutter Snap am Dienstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mitteilte.

Weitere Meldungen

-Aldi baut Elektrotankstellen in Autobahnnähe

-Rohstoffkonzern Glencore verdient kräftig an höheren Rohstoffpreisen

-Brandgefahr: BMW ruft 324 000 Autos zurück

-Munich Re würde sich Iran-Sanktionen der USA beugen

-Samsung plant Investitionen von knapp 140 Milliarden Euro

-Airbus-Solarflugzeug stellt Weltrekord auf: 26 Tage in der Luft

-Ryanair streicht 250 Flüge wegen Pilotenstreiks

-Kik will Auslandsgeschäft zügig ausbauen

-Verwalter: Air-Berlin-Insolvenz trifft mehr als eine Million Kunden

-Netzagentur will bei möglichen neuen Briefpreisen Langfristigkeit

-ROUNDUP: Kinohits füllen Disney die Kasse - Angriff auf Netflix und Co.

-Handelskonzern Ahold Delhaize von starkem Euro und Feiertagen belastet

-ROUNDUP: Aufladen beim Einkaufen: Handel lockt mit Ladesäulen für E-Autos

-ROUNDUP: Noch kein Normalbetrieb am Frankfurter Flughafen nach Teilsperrung

-'BöZ': Thyssenkrupp-Großaktionäre proben vorsichtige Annäherung

-Zahlen je Behandlungserfolg: Merck-Chef will neue Arznei-Preismodelle

-Förderbank KfW dank Sondereffekten mit mehr Gewinn

-Umweltbundesamt-Chefin: Umrüstkosten nicht Diesel-Besitzern aufbürden

-Prudential verdient dank guter Geschäfte in Asien operativ mehr

-Verwalter: Air-Berlin-Insolvenz trifft mehr als eine Million Kunden

-Insulinhersteller Novo Nordisk kämpft weiter mit schwachem Dollar

-Bund hat bisher knapp die Hälfte vom Air-Berlin-Kredit zurückbekommen

-Tom Tailor verliert Umsatz durch Konzernumbau°

