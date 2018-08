Upon request by the issuer, long name for the following warrant issued by MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC will change. The change will be valid as of August 9, 2018. ISIN code will remain unchanged. ISIN Old Long Name New Long Name --------------------------------------------------------- GB00BG5TNB57 TURBO S AMAZN AVA 2 TURBO S AMAZON AVA 2 --------------------------------------------------------- GB00BG5TTR38 TURBO L AMAZN AVA 2 TURBO L AMAZON AVA 2 --------------------------------------------------------- GB00BW6R0M02 BULL ATCO X8 AVA 1 BULL ATLAS X8 AVA 1 --------------------------------------------------------- GB00BW6R0S63 BEAR ATCO X8 AVA 1 BEAR ATLAS X8 AVA 1 --------------------------------------------------------- GB00BW6QHG00 BEAR BIDU X1.5 AVA 1 BEAR BAIDU X1.5 AVA 1 --------------------------------------------------------- GB00BW6QHF92 BULL BIDU X1.5 AVA 1 BULL BAIDU X1.5 AVA 1 --------------------------------------------------------- GB00BW6QKG13 BEAR BIDU X5 AVA 1 BEAR BAIDU X5 AVA 1 --------------------------------------------------------- GB00BW6QKF06 BULL BIDU X5 AVA 1 BULL BAIDU X5 AVA 1 --------------------------------------------------------- GB00BVZYK586 MINI L MTGB AVA 3 MINI L MTG AVA 3 --------------------------------------------------------- GB00BVZYK479 MINI L MTGB AVA 2 MINI L MTG AVA 2 --------------------------------------------------------- GB00BVZZW000 MINI L MTGB AVA 4 MINI L MTG AVA 4 --------------------------------------------------------- GB00BG5TLX38 MINI S MTGB AVA 15 MINI S MTG AVA 15 --------------------------------------------------------- GB00BVZYMB82 MINI S PNDORA AVA 3 MINI S PANDORA AVA 3 --------------------------------------------------------- GB00BVZYM855 MINI S PNDORA AVA 1 MINI S PANDORA AVA 1 --------------------------------------------------------- GB00BVZYWL88 BULL PNDORA X3 AVA 1 BULL PANDORA X3 AVA 1 --------------------------------------------------------- GB00BG5TYF68 MINI L PNDORA AVA 13 MINI L PANDORA AVA 13 --------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00.