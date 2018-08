Köln (ots) - 1980. Aufbruch in ein neues Jahrzehnt, das turbulent startete. Papst Johannes Paul II. fuhr in seinem Papamobil durch Köln, während Elisabeth II., Königin von England, im schwarzen Rolls Royce nach Lemgo brauste. Ein kleiner bunter Würfel verzauberte eine ganze Generation und man tanzte zum Sound der Neuen Deutschen Welle. Am Freitag (10. August) startet die neue, zehnteilige WDR-Dokumentationsreihe "Unser Land in den 80ern" mit dem Jahr 1980 (20.15, WDR Fernsehen, ab sofort online first in der WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek). Erzählt wird der Film von Schauspielerin Annette Frier, die 1980 in Köln eingeschult wurde. Als Tochter einer katholischen Religionslehrerin war sie auch beim Papstbesuch mitten drin statt nur dabei. Den bunten Zauberwürfel, der 1980 auf den Markt kam, hat sie gehasst.



Brigitte Holzapfel: "Da ist alles zusammengebrochen" Menschen, für die das Jahr 1980 zu einem Meilenstein in ihrem Leben wurde, erzählen bewegende Geschichten - so zum Beispiel die Leichtathletin Brigitte Holzapfel, die sich für die Olympischen Spiele in Moskau qualifiziert hatte und dann wie ihre Teamkollegen fassungslos vor dem deutschen Olympiaboykott stand. Im Film von Lukas Hoffmann sagt sie rückblickend: "Da ist alles zusammengebrochen. Ich musste mich Dingen beugen, für die ich damals als junger Mensch kein Verständnis hatte."



Metro-Betrug: 36 Millionen durch Unterschriftenfälschung Auch für Manfred "Fred" Vowinkel aus Düsseldorf war 1980 ein Schicksalsjahr. Gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Günter Schotte-Natscheff, Finanzdisponent bei der Metro, landete er einen Riesen-Coup: Die beiden erleichterten das Düsseldorfer Unternehmen durch simple Unterschriftsfälschungen um 36 Millionen Mark - und lebten für einige Wochen in Saus und Braus. Erst zu Hause auf der Düsseldorfer Kö, dann an der Copacabana. Im Interview mit dem WDR sagt er: "Wir haben hinterm Schrank diese Riesensumme gehabt. Und teilweise auch in meinem Biedermeiersofa versteckt. Du brauchtest ja nur noch das Sofa hochzuklappen, holtest Dir wieder so ein Bündel Scheine raus, und dann ging es wieder los. Ich habe in so einer Herrenhandtasche immer so 200.000 dabei gehabt. Alles, was unter 10.000 D-Mark war an Schmuck, kam gar nicht infrage." Günter wurde zu fünf Jahren verurteilt, Fred zu drei Jahren. "Im Nachhinein überwiegen die schönen Dinge, die wir in den vier Monaten erlebt haben", so Vowinkel heute.



Polizistenmörder, Stahl-Protest, Greenpeace-Aktivisten, Hausbesetzungen Auch diese Themen beschäftigten Nordrhein-Westfalen im Jahr 1980: In den Bergischen Wäldern versteckte sich ein Polizistenmörder und hielt die Bevölkerung und Polizei wochenlang in Atem. Bei Hoesch kämpften tausende Stahlarbeiter für ein neues Stahlwerk und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Und in Leverkusen besetzten Greenpeace-Aktivisten den Rheinanleger der Bayer-Werke, um zu verhindern, dass weiter giftige Dünnsäure in die Nordsee verklappt wurde. 1980 drohte die Luft zum Atmen knapp zu werden. Und um ein Zeichen gegen Wohnungsnot und Spekulanten zu setzen, wurden überall in NRW Abrisshäuser besetzt. Bis auf den schiefen Turm von Krefeld: Den besetzte niemand. Das mit dem Abriss klappte aber trotzdem nicht so ohne weiteres.



Mit "Unser Land in den 80ern" widmet der WDR dem beliebtesten Jahrzehnt der Deutschen eine zehnteilige Reihe und bietet einen exklusiven Blick auf die Ereignisse des Landes. Jedes Jahr bekommt seine eigene Dokumentation, jeder Film wurde von einem prominenten Sprecher bzw. einer prominenten Sprecherin erzählt. Produziert werden die Filme von BROADVIEW TV.



Redaktion: Monika Pohl



Folgen und Sendedaten (jeweils freitags, 20.15 Uhr, WDR Fernsehen):



10. August 2018 Keine Atempause - 1980 17. August 2018 Jede Menge Kohle - 1981 24. August 2018 Ein bisschen Frieden - 1982 31. August 2018 Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt - 1983 7. September 2018 Jetzt oder nie - 1984 14. September 2018 Zurück in die Zukunft - 1985 21. September 2018 Alles Lüge - 1986 28. September 2018 Hinterm Horizont geht's weiter - 1987 5. Oktober 2018 Tausend gute Gründe auf unser Land stolz zu sein -1988 12. Oktober 2018 Freiheit - 1989



