=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juli *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 2Q, Zürich *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H, Niestetal *** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q, Köln *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz für Agenturen; 08:30 Telefon-PK), Hannover 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Duisburg 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H, Stuttgart 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1H, Grünwald 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1H, Oldenburg 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H, Landsberg 07:00 DE/Evotec AG, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 2Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 2Q (14:30 Telefonkonferenz), Stuttgart *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 2Q, Hamburg 07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 1H, Bremen 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1H, Lübeck 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Bad Vilbel 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 2Q, Wien *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 2Q, Koblenz 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1H, Cuxhaven 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1H, München *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000 19:00 US/Fed, Interview mit Chicago-Fed-Präsident Evans (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) über Konjunktur und Geldpolitik mit einer Gruppe von Nachrichtenagenturen, Chicago 22:20 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Welt 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 08, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)

