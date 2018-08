Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess nach der Ankündigung des Verkaufs der restlichen Beteiligung am Kunstkautschuk-Geschäft von 72 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Preis sei gut und angesichts der eigentlich bis 2021 laufenden Sperrfrist für den Verkauf könnte der Chemiekonzern eher über den Veräußerungserlöse verfügen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geld vergrößere den finanziellen Spielraum erheblich und könne eingesetzt werden, um den laufenden Unternehmensumbau weiter voranzubringen. Zudem nehme die Abhängigkeit von volatilen, derzeit durch intensiven Wettbewerb und Überkapazitäten geprägten Märkten und Ölpreisschwankungen ab./mis/ag Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

