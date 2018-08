unabhängig von der Frage, ob US-Präsident Donald Trump die internationalen Ängste und Befürchtungen mit einer Twittermeldung zum Handelskonflikt mit China und der EU gerade wieder befeuert oder abgeschwächt hat, wirkt das von Washington der Welt verabreichte Gift des Protektionismus bereits.

Seine Wirkung ist eher die einer langsamen Bewusstseinsveränderung. Sie zeigt sich in den Köpfen der Menschen viel früher als in den offiziellen Statistiken. Die in der Vergangenheit bereits beschlossenen ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...