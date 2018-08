Bald schon 100 Jahre alt und kein bisschen leise: Walt Disney zeigte gestern nachbörslich wieder einmal, dass noch viel Fantasie in der Aktie steckt, die schon in den vergangenen Monaten einen starken Lauf hatte. Seit Jahresbeginn steht eine Performance von +10,49 Prozent in den Büchern. Anleger und boerse.de-Aktienbrief-Leser, die der "Aktie Maus" seit zehn Jahren die Treue...

Den vollständigen Artikel lesen ...