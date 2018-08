Elon Musk sorgt für "stormy weather in Shortville": Kein Geringerer als der Tesla-CEO und Founder spricht am Dienstag in einem Tweet davon, den E-Auto-Konzern zu privatisieren - zu einem Kurs von 420 US$ pro Anteilsschein.

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) kennt kein Halten mehr und knallt an der NASDAQ +11% ins Plus. Auffällig: Das Handelsvolumen ist massiv und übertrumpft sogar den Tag nach der Präsentation der Q2-Zahlen. Kurz zuvor war der Einstieg von Saudi-Arabiens Staatsfonds bekannt geworden, wie die Financial Times unter Berufung auf gut informierte Kreise berichtet.

Ob beide Ereignisse in direktem Zusammenhang stehen, ist offiziell noch nicht bestätigt, aber naheliegend. Nach Angaben von Reuters sollen die saudischen Öl-Multis rund 3 bis 5 Prozent der ausstehenden Tesla-Aktien gekauft haben. Klar ist auf jeden Fall: Musk schlägt mit seinen Tweets gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits "grillt" er die Shortseller, andererseits erklärt er Gerüchte um eine immer wieder ins Spiel gebrachte Übernahme von Tesla für beendet. Die Gedankengänge Musks sind vermutlich bereits weitgediehen. Denn der Tesla-Boss spricht im Kontext der 420 US$ pro Tesla-Anteilsschein davon, dass die Finanzierung ...

