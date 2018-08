Der politische Streit zwischen Saudi-Arabien und Kanada eskaliert offenbar weiter. Die britische Zeitung "Financial Times" berichtete am Mittwoch, Saudi-Arabien habe damit begonnen, sich von seinen kanadischen Vermögenswerten zu trennen. Die saudische Zentralbank und der staatliche Pensionsfonds hätten ihre jeweiligen Vermögensverwalter angewiesen, kanadische Aktien, Anleihen und Barbestände zu veräußern - "egal, was es kostet". Das Blatt beruft sich auf zwei mit der Materie betraute Personen.

Der jüngste Schritt ist einer von mehreren, mit denen sich Saudi-Arabien gegen aus seiner Sicht unzulässige politische Einflussnahme zur Wehr setzt. In erster Linie geht es um Äußerungen der kanadischen Außenministerin, die die Festnahme einer saudischen Frauenaktivistin kritisiert hatte. Saudi-Arabien hat darauf unter anderem mit der Ausweisung des kanadischen Botschafters, dem Verbot neuer Handels- und Investitionsbeziehungen und einem Flugstopp nach Kanada reagiert./bgf/jsl/he

