Genf (www.fondscheck.de) - "Unserer Ansicht nach bemühen sich die chinesischen Behörden die selbst auferlegte Kreditverknappung in China zu beenden", sagt Dhiaj Bajaj, Portfoliomanager des LO Fund Asia Value Bonds (ISIN LU1480985222/ WKN A2ARVE) bei Lombard Odier IM."In Kombination mit der jüngsten von den Behörden zugelassenen Abschwächung des Yuan, ist diese Lockerung vermutlich eine Reaktion auf potenzielle Risiken, ausgelöst durch die Handelsspannungen mit den USA. Marktseitig rechnen wir daher derzeit mit einem Rückgang chinesischer Unternehmensanleiherenditen, sowohl im Inland als auch in den Offshore-Märkten. Dies dürfte unserer Ansicht nach positive Auswirkungen auf Anleihen in Asien und anderen Schwellenländern haben, wenn auch im geringeren Umfang - aufgrund der Größe und Relevanz Chinas für Fixed Income in Schwellenländern. ...

