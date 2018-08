Elon Musk ist immer für eine Überraschung gut. Am Dienstag kam eine Meldung über sein verifiziertes Twitterkonto, welche zuerst keiner so richtig glauben konnte. Mit der späteren Bestätigung durch einen Rundbrief an die Mitarbeiter wurde die Tesla-Aktie an der Nasdaq vorübergehend vom Handel ausgesetzt. Am Ende des Handelstages schloss die Aktie fast 11% höher in Reichweite des alten Allzeithochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...