Wien (www.aktiencheck.de) - Was die jüngsten Marktdaten betrifft, so stechen derzeit die mikroökonomischen besonders positiv hervor, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen KAG. Damit seien alle Indikatoren gemeint, die die Entwicklung der Unternehmensgewinne beschreiben würden. Diese seien relevant, weil sie letztlich der bedeutende fundamentale Treibstoff für die Aktienkurse seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...