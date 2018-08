Mladá Boleslav (ots) -



- Modellneuigkeiten, Hintergrundinformationen und interessante Einblicke in die SKODA Markenwelt ab heute auf @skodaautonews



Mit dem Beginn der dynamischen Präsentation des aufgewerteten SKODA FABIA startet der tschechische Hersteller SKODA AUTO einen neuen Twitter-Kanal. Auf @skodaautonews bietet SKODA ab heute eine breite Vielfalt an Unternehmens- und Modellinhalten sowie Hintergrundstories zur Marke.



Jens Katemann, Leiter Kommunikation von SKODA AUTO, sagt: "Ob Journalisten, Blogger oder Fans - mit unserem Twitter-Auftritt @skodaautonews wollen wir viele Zielgruppen ansprechen. Sie alle können sich nun via Twitter über unser Unternehmen informieren und mit SKODA schnell und direkt in Kontakt treten. Mit dem SKODA Storyboard haben wir der Marke bereits einen starken Schub in puncto Branding und Reputation verliehen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und teilen die Faszination SKODA auf Twitter."



SKODA twittert ab heute unter dem Account @skodaautonews Neuigkeiten rund um den überarbeiteten SKODA FABIA mit dem Hashtag FABIA2018. Im Rahmen der Pressseveranstaltung werden rund 600 internationale Medienvertreter aus den Bereichen Automobil, General Interest und Lifestyle erstmals ausgiebige Testfahrten mit dem SKODA FABIA absolvieren. Darüber hinaus werden die Follower von @skodaautonews künftig über die neuesten Presseinformationen und kommende Produkt-Highlights sowie News zu wichtigen Themen wie Digitalisierung und Elektromobilität informiert. Hinzu kommen Infografiken, exklusive Zitate von SKODA Verantwortlichen und Einblicke hinter die Kulissen der Marke.



Den Twitter-Account @skodaautonews von SKODA AUTO finden Sie unter: https://twitter.com/skodaautonews



