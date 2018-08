Börsianer begrüßen den Verkauf der ETF-Tochter und Teile des früheren Investmentbankings. Doch der DAX-Verbleib der Commerzbank ist trotz erfreulicher Quartalszahlen derzeit ungewiss. Der Zahlungsabwickler Wirecard könnte nun den Platz im DAX einnehmen. Commerzbank Für die Commerzbank überwogen in letzter Zeit eher die schlechten Nachrichten. Die Aktie des Finanzinstituts hat seit Jahresbeginn mehr als 25% an Wert verloren. Im Herbst droht das Papier deshalb aus dem Leitindex zu fliegen. Und die von der Bank gesponserte deutsche Fußball-Nationalmannschaft schied bei der WM in Russland schon in der Vorrunde aus und die Werbekampagnen wurden früher als erhofft beendet. Doch nun hat die Großbank ihre Zahlen für das zweite Quartal...

Den vollständigen Artikel lesen ...