Zürich (ots) - Im Airport-Ranking 2018 der «Handelszeitung» belegt

der Flughafen Singapore Changi den ersten Rang vor Hongkong als

Nummer zwei. Zürich landet als bester europäischer Flughafen auf dem

dritten Platz. Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage bei 68

Schweizer Vielfliegern und Aviatikexperten, den Wertungen relevanter

Fachpublikationen und Testportale (u. a. Skytrax) sowie Erfahrungen

der «Handelszeitung» vor Ort.



Der Singapore Changi Airport punktet etwa durch den Einsatz von

Fingerabdruck- und Gesichtserkennungstechnologien, womit das

automatisierte Einchecken und Boarding reibungslos klappt. Auch das

Ankommen ist sehr unkompliziert. Zudem gibt es attraktive Shopping-,

Spa- und Freizeitangebote inklusive frei zugänglicher

Theateraufführungen. Der Hong Kong International Airport punktet in

allen Bewertungskategorien, ist aber nicht ganz ohne Tadel: Es gibt

zu wenige Sitz- und Rückzugsmöglichkeiten in den Terminals.



Mit Freiluftbereichen erfreuen die Lounges im Dock E des

drittplatzierten Flughafens Zürich. Zum stressfreien Gesamterlebnis

in Zürich tragen die klare Beschilderung, der mehrheitlich

zufriedenstellende Passagierfluss und die gute Anbindung an den

öffentlichen Verkehr bei. Auch die Sauberkeit sowie die

Hilfsbereitschaft des Flughafenpersonals finden vorwiegend positive

Erwähnung. Das anfängliche Chaos bei der Einführung der

automatisierten Passkontrolle hat sich inzwischen ziemlich gelegt,

doch kann die Einreiseabfertigung trotz den neuen «Automated Border

Control»-Schleusen schon mal 45 Minuten dauern. Auch ist die

unterirdische Skymetro zum und vom Terminal E oft voll. Ärgerlich

bleiben das umständliche Lösen eines Zugangscodes für die

WLAN-Nutzung per Mobile und die mehrheitlich überteuerten Shops.



