Zürich (ots) - Der Autohändler Emil Frey baut sein Imperium aus.

In den letzten Monaten hat das Unternehmen elf unabhängige

Garagenbetriebe übernommen. Über 300 Mitarbeiter sind so Teil der

Gruppe geworden. «Es ging in allen Fällen um die Lösung der

Nachfolgeproblematik in den Eigentümerfamilien und um die Sicherung

der Arbeitsplätze», sagt eine Firmenvertreterin zur «Handelszeitung».



Emil Frey ist hinter Amag die Nummer zwei im Schweizer Markt. Das

Autohaus vertritt die Marken Toyota, Subaru, Suzuki, Mitsubishi, Kia,

Land Rover, Lexus, Jaguar und Aston Martin. Der konsolidierte Umsatz

in der Schweiz liegt bei über 2 Milliarden Franken. Die jüngste

Übernahmewelle hat dazu geführt, dass die Zahl der Schweizer

Mitarbeiter um fast 10 Prozent auf deutlich über 3000 gestiegen ist.



48 Standorte führt Emil Frey nun in der Schweiz, deren 11 sind

neu. Geografisch verteilt sich das Wachstum auf die Grossregion

Zürich, die Südostschweiz und das Tessin. Die Firma Autostern

Zürichsee ist mit 70 Mitarbeitern der grösste neue Emil-Frey-Betrieb.

Sie wurde Ende der siebziger Jahre als Opel-Garage gegründet und ist

im zürcherischen Wädenswil zu Hause.



Die jüngsten Mitglieder der Emil-Frey-Gruppe sind die Garage

Central aus Zuchwil und die Garage Baldinger in Schaffhausen. Die

beiden Unternehmen beschäftigen gemeinsam 45 Personen. Sie sind seit

Anfang Juli Teil von Emil Frey.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90