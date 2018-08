Erstklassige, fortschrittliche Technologie ermöglicht die Herstellung von hochwertigen Radioisotopen in medizinischen Zyklotronen

ARTMS Products hat die CE-Kennzeichnung für seine erstklassige, fortschrittliche Technologie QUANTM Irradiation System zur Herstellung hochwertiger Radioisotope wie Tc-99m und Ga-68 in medizinischen Zyklotronen erhalten. Die Isotopenkosten für Zyklotronanlagen steigen ständig an und ihre Verfügbarkeit ist gering. Mit der CE-Kennzeichnung des QUANTM Irradiation System von ARTMS können diese Probleme nun gemindert werden.

"Die CE-Kennzeichnung ist ein wichtiger Meilenstein für ARTMS", so Dr. Kaley Wilson, CEO von ARTMS Products. "Es besteht eine große Chance, Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen kostengünstig und sicher mit Radioisotopen zu versorgen. ARTMS bietet eine wirtschaftlichere, umweltfreundlichere und sicherere Versorgung mit wichtigen Radioisotopen als reaktorbasierte Quellen. Mit der CE-Kennzeichnung kann ARTMS nun problemlos und in normierter Weise in bestehende und neue Anlagen integriert werden, was letztendlich zu einem optimaleren Zugang und einer besseren Versorgung der Patienten in ganz Europa führt."

Mehr Kontrolle über die Versorgung mit medizinischen Isotopen für Zyklotronanlagen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Herstellungsverfahren per Reaktor bzw. Generator, die immer teurer werden und die Anforderungen der Anwender nicht durchgängig erfüllen können, kombiniert das QUANTM Irradiation System von ARTMS sowohl die Möglichkeit einer lokalen Produktionssteuerung als auch ein kostengünstiges, einfach zu bedienendes solides Target-System zur Herstellung von Radioisotopen in medizinischen Zyklotronen. Medizinische Radioisotope werden täglich in der Nuklearmedizin im Bereich der medizinischen Diagnostik sowohl zur Bildgebung als auch für die Therapie eingesetzt, insbesondere in der Onkologie, Kardiologie und Neurologie.

Das QUANTM Irradiation System von ARTMS ist derzeit für die meisten Zyklotronsysteme von Originalgeräteherstellern verfügbar, wurde in einigen Ländern installiert und ist dort im Betrieb.

Über ARTMS Products

ARTMS Products Inc. mit Sitz in Vancouver, British Columbia, ist führend in der Entwicklung neuer Technologien und Produkte, die die Herstellung des weltweit meistverwendeten diagnostischen Isotops Technetium-99m (Tc-99m) für die Bildgebung mithilfe lokaler, krankenhausbasierter medizinischer Zyklotronen ermöglichen. ARTMS besitzt die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte an preisgekrönten und geschützten kanadischen Erfindungen, die diese Herausforderungen angehen und die Nuklearmedizin revolutionieren könnten.

