Die NordLB hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Wolfgang Donie sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem ordentlichen ersten Halbjahr des Flughafenbetreibers, die aber die durch ein starkes erstes Quartal angefeuerten Erwartungen nicht ganz erfüllt hätten. Der Verkauf der Anteile am Flughafen Hannover entspanne nach den Übernahmen in Griechenland und Brasilien die Finanzlage. Im Portfolio von Fraport sieht er breites Wachstumspotential./tih/la

Datum der Analyse: 08.08.2018

ISIN DE0005773303

