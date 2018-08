Zürich (ots) - Die Zürcher Privatbank Julius Bär hat dem bekannten

Luxusimmobilien-Unternehmer Patric Simmen zugesicherte

Hypothekarkredite in der Höhe von 38 Millionen Franken gestrichen.

Dies schreibt die «Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Simmen

und die Privatbank wollen sich zu den Gründen nicht äussern. Offenbar

hatte der Kreditentscheid auch personelle Konsequenzen innerhalb der

Zürcher Vermögensbank, die eigentlich keine Firmenkunden hat. Die

Rede ist von Kompetenzüberschreitungen einzelner Kundenberater.



Bei der Luxusimmobilien-Firma Simmen Group hat der Kreditentscheid

von Julius Bär zeitweilig zu einem Liquiditätsengpass geführt. In

einem Brief, welcher der «Handelszeitung» vorliegt, bat Patric Simmen

Gläubiger Anfang Juni um Stundung ihrer Forderung: «Wir haben unsere

liquiden Mittel im Vertrauen auf die Hypothekarfinanzierung in

weitere Anlagen und Projekte investiert.» Inzwischen habe sich die

Lage aber entspannt, sagt Simmen zur «Handelszeitung»: «Wir haben

zwei Notar-Termine für Liegenschaftsverkäufe, mit denen wir unsere

Kreditoren vollumfänglich bedienen werden.»



Patric Simmen entwirft und realisiert als Generalunternehmer vor

allem Luxusvillen und Mehrfamilienhäuser im oberen Preissegment. Zu

seinen Kunden gehören zahlreiche Wirtschaftsführer wie

Blackrock-Manager David Blumer, Avaloq-Gründer Francisco Fernandez,

Industriekapitän Thomas Limberger oder Credit-Suisse-Rechtschef Romeo

Cerutti.



Originaltext: Handelszeitung

