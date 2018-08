Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 13,10 auf 12,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Nicholas Herman nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "kleinere Anpassungen" an seinen Schätzungen vor. Investoren sorgten sich zwar um die Kosten des Finanzinstituts, er bleibe aber zuversichtlich für die diesbezüglichen Ziele im Jahr 2020. Die Bank leide unter einer geringen Rentabilität, sei aber gut positioniert, um die Gewinne zu steigern, sobald die Kapitalsituation und die Bilanz verbessert wurden./tih/la Datum der Analyse: 08.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0161 2018-08-08/17:29

ISIN: DE000CBK1001