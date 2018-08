Frankfurt (ots) -



Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in den westlichen Industrienationen seit langem die Todesursache Nummer Eins. Was nicht jeder weiß: Viele Todesfälle wären einfach zu vermeiden. Aus diesem Grund bieten zahlreiche Alphega-Apotheken ab dem 20. August für sechs Wochen umfangreiche Aufklärungs- und Serviceangebote für Kunden an.



Eine weitgehend unbekannte, aber sehr häufige Erkrankung des Herzens ist die Aortenklappenstenose, also eine Verengung oder Verkalkung einer Herzklappe. Einer von acht Menschen über 75 Jahren ist davon betroffen. Entscheidend ist deswegen, dass möglichst viele Menschen die charakteristischen Symptome kennen: Kurzatmigkeit, zunehmende Erschöpfung oder Ermüdung bei körperlichen Tätigkeiten sowie Schwindel oder Ohnmacht. Tückisch ist, dass viele Betroffene diese körperlichen Warnzeichen als ganz normale Alterserscheinung abtun - dabei ist die Erkrankung alles andere als harmlos und kann unbehandelt zum Tode führen. Rechtzeitig erkannt ist eine verengte Herzklappe jedoch gut behandelbar.



Eine echte Volkskrankheit ist auch die Arteriosklerose - eine Verengung der Blutgefäße durch Ablagerungen an den Gefäßwänden. Zu den gefährlichen Folgen dieser Verengung zählt ein deutlich erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Es existieren zahlreiche Risikofaktoren, die eine Arteriosklerose begünstigen - und einige von ihnen kann jeder selbst beeinflussen. Dazu zählen das Rauchen, Übergewicht und Bewegungsmangel. Ein gesünderer Lebenswandel kann das Risiko für Arteriosklerose und seine Folgeerkrankungen deutlich senken.



Aktionswochen zur Herzgesundheit: ab 20. August in zahlreichen Alphega-Apotheken



Vor diesem Hintergrund finden bereits zum dritten Mal die Herz-Kreislauf-Wochen in den teilnehmenden Alphega-Apotheken statt. Mit zahlreichen Aktionen wie einer Blutdruck-, Gefäßalter-, Venenfunktions- oder Lungenaltermessung werden Menschen in der Apotheke für das Thema Herzgesundheit sensibilisiert und über Symptome und Ursachen aufgeklärt.



Begleitet werden die Aktionen in den Alphega-Apotheken durch Infomaterialien, die wertvolle Hinweise auf kardiovaskuläre Erkrankungen geben können. Weitere Informationen gibt es zudem im Internet unter www.neueherzklappe.de.



"Ziel der mehrwöchigen Kampagne ist es, das Wissen der Patienten über Ursachen und Risikofaktoren für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zu erhöhen. Denn wer über die verschiedenen Erkrankungsbilder informiert ist, wird auf die Symptome aufmerksam und kann diese auch beim Arzt ansprechen", so Wolfgang Kempf, Vorsitzender des Alphega Apothekenbeirats.



Wer sich über das Thema Herzgesundheit informieren und beraten lassen möchte, kann die zahlreichen Angebote der Herz-Kreislauf-Wochen in der Alphega-Apotheke vor Ort wahrnehmen. Die teilnehmenden Alphega-Apotheken sind online im Apothekenfinder unter www.alphega-apotheken.de/apotheken-finder hinterlegt.



