Weltweit ist die liberale Demokratie auf dem Rückzug, in China, Russland und der Türkei bauen Autokraten ihre Macht aus. Was bedeutet das für die globale Ökonomie? Lässt sich Wohlstand ohne Rechtsstaat schaffen?

Der Regierungschef gab sich staatstragend. Im dunklen Anzug und mit ernstem Gesicht trat Viktor Orbán nach seiner Wiederwahl im Mai ans Rednerpult des ungarischen Parlaments. Orbán hatte zwei zentrale Botschaften. Die eine richtete er an sein Volk: In wenigen Jahren solle Ungarn zu den fünf EU-Staaten gehören, in denen die Menschen am besten leben und arbeiten. Die andere Botschaft war an den Rest Europas adressiert: "Die Epoche der liberalen Demokratie ist vorbei."

Orbáns Haltung spiegelt mehr wider als die populistischen Träume eines osteuropäischen Regionalfürsten. Nach Analysen der US-Nichtregierungsorganisation Freedom House ist der globale Siegeszug der Demokratie bereits vor knapp zwölf Jahren zum Erliegen gekommen. Seitdem gibt es jedes Jahr mehr Länder mit demokratischen Rückschritten als mit Fortschritten. Die Pressefreiheit in der Welt nimmt seit fast 14 Jahren ab. Einbrüche beim Wachstum hat das aber nicht provoziert: 2018 dürfte das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) den Rekordwert von 87 Billionen Dollar erreichen. Viele Wachstumsregionen der Welt sind keine Demokratien. Volkswirtschaften wie Turkmenistan, das kommunistische Vietnam oder das vom Militär regierte Ägypten werden 2018 zwischen fünf und sieben Prozent zulegen. Die russische Wirtschaft wächst trotz Sanktionen wieder, in der Türkei rechnen Experten mit einem BIP-Anstieg von fünf Prozent. Zum Vergleich: Die EU dürfte es nur auf 2,1 Prozent bringen.

Am Buchmarkt überschlagen sich mittlerweile Vor- und Nachdenker mit Analysen und Prophezeiungen, was aus dem westlichen Politik- und Wirtschaftsmodell werden könnte. Edward Luce, Kolumnist der "Financial Times", unkt in "The Retreat of Western Liberalism", die liberale Demokratie sei "zwar noch nicht tot, aber näher am Kollaps, als wir glauben". Für Luce stehen wir "vor der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg". Ähnlich sehen es die US-Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt in ihrem neuen Buch "Wie Demokratien sterben". Sie warnen: "Die Erosion der Demokratie geschieht so unmerklich, dass viele sie nicht wahrnehmen."

Doch wie ist der empirische Befund in der Wirtschaftswissenschaft? Schaffen Demokratie und Rechtsstaat nicht automatisch Wachstum und Wohlstand, weil sie Kreativität, ...

